В ЦИК сделали заявление об изменении состава комиссии [ Редактировать ]
Татьяна Слипачук, председатель Центральной избирательной комиссии, готова к тому, что новый парламент сменит состав ЦИК. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов.
В то же время она призвала депутатов во время принятия решений относительно состава ЦИК, прежде всего, обращать внимание на профессионализм кандидатов.
"Несмотря на те политические процессы, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли будет такое решение по изменению состава комиссии или ее полного обновления, то такое решение будет приниматься", - сказала Слипачук.
Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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