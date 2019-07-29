Татьяна Слипачук, председатель Центральной избирательной комиссии, готова к тому, что новый парламент сменит состав ЦИК. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов.

В то же время она призвала депутатов во время принятия решений относительно состава ЦИК, прежде всего, обращать внимание на профессионализм кандидатов.

"Несмотря на те политические процессы, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли будет такое решение по изменению состава комиссии или ее полного обновления, то такое решение будет приниматься", - сказала Слипачук.

Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.