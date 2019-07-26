ЦИК обработала 100% протоколов: как сформировались рейтинги [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом говорится на сайте ЦИК.
По результатам выборов, больше всего голосов получила партия "Слуга народа", за которую проголосовали 43.16% избирателей. Второе место у партии "Оппозиционная платформа - За життя" с 13.05% голосов.
Третье место у партии "Батькивщина", за которую проголосовали 8.18% избирателей. Отметим, что за партию "Европейская солидарность" проголосовали 8.10% людей, а за "Голос" - 5.82%. Эти пять партий проходят в Раду.
В ЦИК уже начали принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями. Первыми сдали протоколы 37-й округ Днепропетровской области и 146-й округ Полтавской области, в которых победу одержали самовыдвиженцы.
Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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