В ЮАР во время восхождения на гору в Национальном парке Столовая гора зарезали украинского туриста, передает "Корреспондент".

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Известно, что на 44-летнего гражданина Украины напали во время восхождения по горной тропе. Между мужчиной и нападавшими завязалась драка. В результате он погиб.

Отмечается, что злоумышленники забрали рюкзак убитого.

В скором времени их заметил местный житель, который обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали 25-летнего парня, который сознался в содеянном и рассказал полицейским, где они могут найти тело туриста.

Ранее сообщалось, что в центре Киева неизвестный в маске напал с ружьем на ювелирный магазин.