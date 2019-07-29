Украинского туриста зверски убили во время похода [ Редактировать ]
В ЮАР во время восхождения на гору в Национальном парке Столовая гора зарезали украинского туриста, передает "Корреспондент".
Известно, что на 44-летнего гражданина Украины напали во время восхождения по горной тропе. Между мужчиной и нападавшими завязалась драка. В результате он погиб.
Отмечается, что злоумышленники забрали рюкзак убитого.
В скором времени их заметил местный житель, который обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали 25-летнего парня, который сознался в содеянном и рассказал полицейским, где они могут найти тело туриста.
Ранее сообщалось, что в центре Киева неизвестный в маске напал с ружьем на ювелирный магазин.
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