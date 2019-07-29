У Зеленского рассказали о создании коалиции в Верховной Раде [ Редактировать ]
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной Рады, сообщает "РБК-Украина".
При этом он не исключил вхождении партии "Голос" в уже созданную коалицию.
"Коалиция уже есть, монобольшинство… Это же (вхождение в коалицию, - ред.) зависит и от "Голос", от их позиции и политических пожеланий. Увидим", - отметил представитель Зеленского в Кабмине.
Герус подчеркнул, что все министерские кресла заберет коалиция.
"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что у Зеленского назвали сроки, когда заработает Верховная Рада.
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