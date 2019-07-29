Когда заработает новая Верховная Рада: у Зеленского назвали сроки [ Редактировать ]
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, что новая Верховная Рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября. Об этом пишет "РБК-Украина".
По словам Геруса, новый украинский парламент "заработает в какой-то из дней".
На вопрос о том, будет ли коалиция, представитель Зеленского сказал:
Коалиция уже есть, монобольшинство.
"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - добавил он.
Раньше сообщалось о том, что Рада увеличит штраф за отказ везти льготников. А также замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.
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