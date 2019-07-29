Зеленский назначил внештатного советника: кто им стал [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Владимира Бородянского. Соответствующий указ №557/2019 от 29 июля 2019 года опубликован на сайте главы государства.
Известно, что Владимир Бородянский с марта 2012 года возглавляет медиа группу StarLightMedia.
"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области.
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