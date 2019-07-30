Популярная модель Деми Роуз шокировала формами в крошечном бикини (фото) [ Редактировать ]
Популярная британская модель Деми Роуз ошарашила поклонников снимком в откровенном купальнике. Новым фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.
На фото модель демонстрирует свою фигуру на балконе с невероятным видом на архитектуру и природу.
Поклонники остались в восторге от нового снимка модели и сразу же "засыпали" ее комментариями: "Какая фигура", "Вы очень красивая!", "Почему все так идеально?", "Как вы добились такого эффекта?", "Идеальное фото".
Ранее мы писали о том, что популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фото, где звезда позирует на фоне розовой машине в откровенном купальнике
по теме
Популярная супермодель шокировала пикантным фото
Популярная шведская супермодель Эльза Хоск поделилась с поклонниками пикантными фото
Алессандра Амбросио шокировала фигурой в купальнике (фото)
Популярная бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками новым снимком
Эмили Ратаковски ошарашила фигурой в откровенном купальнике (фото)
Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенным фото
Жена Игоря Крутого шокировала фигурой в купальнике (фото)
53-летняя жена Игоря Крутого Ольга шокировала подписчиков фигурой в купальнике
Королеву красоты лишили титула из-за соцсетей
Королеву красоты Кэти Чжу лишили титула и отстранили от участия в конкурсе "Мисс Мира Америка"