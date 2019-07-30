Популярная британская модель Деми Роуз ошарашила поклонников снимком в откровенном купальнике. Новым фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото модель демонстрирует свою фигуру на балконе с невероятным видом на архитектуру и природу.

Поклонники остались в восторге от нового снимка модели и сразу же "засыпали" ее комментариями: "Какая фигура", "Вы очень красивая!", "Почему все так идеально?", "Как вы добились такого эффекта?", "Идеальное фото".

Ранее мы писали о том, что популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фото, где звезда позирует на фоне розовой машине в откровенном купальнике