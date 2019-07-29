Эмили Ратаковски ошарашила фигурой в откровенном купальнике (фото) [ Редактировать ]
Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенным фото, где звезда позирует на фоне розовой машине в откровенном купальнике.
Модель предпочла эффектный лук. Бикини с глубоким декольте обратило на себя внимание большинства фанатов.
Образ звезда дополнила белыми кроссовками, а в качестве аксессуаров выбрала только серьги-хулахупы. Эмили оставила распущенными свои роскошные локоны.
"Ты самая лучшая!", "Какая красивая фигура", "Невероятный образ", - писали поклонники под фото в Instagram.
Ранее сообщалось, что Олег Винник шокировал фанаток сменой имиджа.
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