Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенным фото, где звезда позирует на фоне розовой машине в откровенном купальнике.

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Модель предпочла эффектный лук. Бикини с глубоким декольте обратило на себя внимание большинства фанатов.

Образ звезда дополнила белыми кроссовками, а в качестве аксессуаров выбрала только серьги-хулахупы. Эмили оставила распущенными свои роскошные локоны.

"Ты самая лучшая!", "Какая красивая фигура", "Невероятный образ", - писали поклонники под фото в Instagram.

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