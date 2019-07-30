Экс-чиновника приговорили к смертной казни [ Редактировать ]
Бывшего мэра Тегерана и экс-вице-президента страны Мохаммада Али Наджафи приговорили к смертной казни за убийство жены. Об этом сообщает агентство Mehrсо.
Известно, что в конце мая 2019 года была застрелена жена экс-мэра. Так, Наджафи сам сдался сотрудникам правоохранительных органов и признался в убийстве супруги, заявив, что это случилось из-за семейных проблем.
Наджафи являлся мэром Тегерана с августа 2017 года по апрель 2018 года. За время своей политической карьеры он также возглавлял министерство образования и министерство высшего образования Ирана.
Ранее сообщалось, что украинского туриста зверски убили во время похода.
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