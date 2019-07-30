Точаться суперечки й у сто п'ятому окрузі. Це прифронтове місто Щастя на Луганщині. Сьогодні там теж було неспокійно. Усі подробиці в матеріалі.

Під стінами окружного адміністративног о суду десятки прихильників Сергія Медведчука. Член окружкому міста Щастя Віталій Плескач обурений. Каже - під час голосування фіксували десятки порушень. А суд проігнорував і акти, і скарги членів окружкому. Було опрацьовано бюлетені тільки чотирьох з шести дільниць, а на сайті ЦВК вже є результати ста відсотків.

"Все дуже просто, засідання - обробка первинних протоколів проходить, а на сайті вже є результат. Відповідно голова своім одноособним рішенням вде передав інформацію що вже не відповідала дійсності. Я сюди запрошений як свідок, як член ОВК. На мою думку результати по 105 округу не відповідають дійсності. Відповідно вони мають бути скасовані", - говорить Віталій Плескач, член ОВК № 105 міста Щастя.

Адвокат Сергія Медведчука скаржиться - навіть на подання клопотань не дають достатньо часу. Одразу виносять рішення щодо кандидата. Хоча зафіксованих порушень - десятки, якщо не сотні.

"В ході голосування один виборець міг проголосувати декалька разів. Військовослужбовці голосували не за місцем перебування. Хоча стаття такато забороняла ім голосувати за цим округом. Їм давали по два бюлетені, хоча законом це заборонено. Видавалися більше бюлетенів, ніж було на дільниці. Голосувала одна особа по декілька разів. Вимагаємо повторних перевиборів", - говорить Оксана Тарас, адвокат кандидата від "Опозиційної платформи - за життя" Сергія Медведчука.

Юридична тяганина триває вже півтора тижня. Спостерігачі кажуть - порушення на виборах просто кричущі.

"Один факт, один факт - из 4500 человек которые приняли участие в голосовании, а когда подбили потокол - то их на 980 человек меньше. Идет речь о двадцати процентах бюллетеней, которые не голосовали. Говорить о том, что люди их взяли и порвали не приходится. Просто бюллетени были изъяти. Здесь имело место фальсификация и извращение волевыявленния граждан", - говорить Василь Німченко, представник "Опозиційної платформи - За життя", спостерігач на ОВК № 105

Поки що суд пішов у дорадчу кімнату для винесення рішення щодо результатів виборів. Місцеві жителі тим часом залишаються під будівлею окружного суду в Сєвєродонецьку.