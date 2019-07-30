На Донеччині радикали намагалися зірвати прес-конференцію щодо фальсифікацій на окрузі №50 [ Редактировать ]
Вибиті двері, метання яєць та потрощена техніка. Це наслідки прес-конференції щодо фальсифікацій в одному з округів на Донеччині. Що спровокувало конфлікт - бачила Юлія Жешко.
Про виборчі фальсифікації на одній із дільниць Донецької області говорили сьогодні в інформагентстві "Укрінформ". На порядку денному ситуація у найпроблемнішому, п'ятдесятому окрузі. Уже другий тиждень представники п'яти різних партій вимагають перерахунку голосів. Кажуть, є докази підроблення результатів.
"Что мы имеем на выходе - пять кандидатов имеют бюллетени с мокрыми печатями, в которых цифры разнятся с цифрами членов ОВК. У нас например, 2, а у них 3. Я образно говорю, не цепляйтесь к словам. А мы подходим к ним и говорим - ребята, мы кандидаты от разных партий, у нас разные взгляды на жизнь, и вообще мы разные люди, но цифры никуда не спрячешь. Что в этом сложного, пересчитать. Так вот нам же не нужны перевыборы. Просто пересчитайте. Нам не нужно на всех участках. У нас всего четыре спорных участка", - говорить Андрій Аксьонов, кандидат у народні депутати по 50-му округу Донецької області, самовисуванець.
Кандидати запевнили: кожен голос може кардинально змінити ситуацію. Адже різниця в результатах не більш ніж двісті голосів. Та звичайна конференція перетворилася на виставу. До офісу інформагентства вдерлися невідомі.
"Мы стоим за честные выборы, мы должны это сохранить".
В учасників брифінгу полетіли яйця, але й на цьому не упинились - почали обливатися водою.
Після цього радикали швидко знайшли спільну мову з представником кандидата від партії "ЄС", який був модератором конференції. Люб'язно обмінялися гаслами.
Але й після цього радикали не вгамувалися. До самовисуванця Аксьонова виникла купа запитань. Вони стосувались і громадянства РФ, і референдуму, який той нібито проводив.
"Навіщо ви проводили референдум? - Рябята, нужны же какие-то доказательства, вы просто услышали слово референдум, и про российский пасспорт. А у меня ни паспорта, ни референдума".
Потім прибула поліція. Коментарів, традиційно, не давали. А от перед молидиками виявилися безпорадними.
"Ты меня задерживаеш? - Нет. - Ну так вали отсюда".
Зрештою під час сутички ніхто не був травмований. Але в агентстві "Укрінформ" вимагають поянень і компенсації за зіпсоване майно - вибиті двері та потрощену техніку. А от чи будуть розслідувати цей інцедент - питання відкрите.
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