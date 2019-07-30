Вибиті двері, метання яєць та потрощена техніка. Це наслідки прес-конференції щодо фальсифікацій в одному з округів на Донеччині. Що спровокувало конфлікт - бачила Юлія Жешко.

Про виборчі фальсифікації на одній із дільниць Донецької області говорили сьогодні в інформагентстві "Укрінформ". На порядку денному ситуація у найпроблемнішому, п'ятдесятому окрузі. Уже другий тиждень представники п'яти різних партій вимагають перерахунку голосів. Кажуть, є докази підроблення результатів.

"Что мы имеем на выходе - пять кандидатов имеют бюллетени с мокрыми печатями, в которых цифры разнятся с цифрами членов ОВК. У нас например, 2, а у них 3. Я образно говорю, не цепляйтесь к словам. А мы подходим к ним и говорим - ребята, мы кандидаты от разных партий, у нас разные взгляды на жизнь, и вообще мы разные люди, но цифры никуда не спрячешь. Что в этом сложного, пересчитать. Так вот нам же не нужны перевыборы. Просто пересчитайте. Нам не нужно на всех участках. У нас всего четыре спорных участка", - говорить Андрій Аксьонов, кандидат у народні депутати по 50-му округу Донецької області, самовисуванець.

Кандидати запевнили: кожен голос може кардинально змінити ситуацію. Адже різниця в результатах не більш ніж двісті голосів. Та звичайна конференція перетворилася на виставу. До офісу інформагентства вдерлися невідомі.

"Мы стоим за честные выборы, мы должны это сохранить".

В учасників брифінгу полетіли яйця, але й на цьому не упинились - почали обливатися водою.

Після цього радикали швидко знайшли спільну мову з представником кандидата від партії "ЄС", який був модератором конференції. Люб'язно обмінялися гаслами.

Але й після цього радикали не вгамувалися. До самовисуванця Аксьонова виникла купа запитань. Вони стосувались і громадянства РФ, і референдуму, який той нібито проводив.

"Навіщо ви проводили референдум? - Рябята, нужны же какие-то доказательства, вы просто услышали слово референдум, и про российский пасспорт. А у меня ни паспорта, ни референдума".

Потім прибула поліція. Коментарів, традиційно, не давали. А от перед молидиками виявилися безпорадними.

"Ты меня задерживаеш? - Нет. - Ну так вали отсюда".

Зрештою під час сутички ніхто не був травмований. Але в агентстві "Укрінформ" вимагають поянень і компенсації за зіпсоване майно - вибиті двері та потрощену техніку. А от чи будуть розслідувати цей інцедент - питання відкрите.