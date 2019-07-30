Хто зі знаменитих футболістів уникнув суду за зґвалтування? Яка пісня побила рекорд популярності? Та навіщо в Австралії вигадали чай зі смаком пива? Про це та інше - в нашому огляді.

Із бразильського футболіста французького "ПСЖ" Неймара зняли звинувачення у справі про зґвалтування через брак доказів. Натомість поліція виявила безліч протиріч у свідченнях дівчини, яка звинуватила його у зґвалтуванні. Відтак з 27-річного гравця знято всі підозри, і він не постане перед судом. Неймара звинуватила бразильська модель Нажила Тріндаді. Той усе заперечував. Наполягав, що це шантаж з метою вимагання грошей.

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Футбольна англійська асоціація вирішила запровадити тимчасові вилучення в чемпіонаті Англії - за неповагу до суддів. Відтепер рефері матиме змогу вилучити на 10 хвилин футболіста, якщо той сперечатиметься з арбітром. Офіційно такі нововведення стануть чинними з нового сезону та діятимуть у п'ятому дивізіоні чемпіонату Англії та нижчих лігах. Неофіційно правило вже використовували минулого сезону. Як наслідок - кількість суперечок гравців з арбітрами скоротилася більш ніж на третину.

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Новий рекорд у музичному світі. Композиція Old Town Road американського репера Ліла Наса побила всі рекорди видання Billboard, протримавшись у топі 17 тижнів. Попередній рекорд 16 тижнів належить пісні "One Sweet Day" 95-го року у виконанні Мераї Кері та Boyz Ii Men, а також хіту "Despacito" Луїзи Фонсі та Дедді Янкі 2017 року. У записі нової пісні-рекордсменки, окрім Ліла Наса, також взяв участь батько Майлі Сайрус Біллі Рей, розбавивши реп-композицію мотивами кантрі. П'ятихвилинний відеокліп набрав понад 240 мільйонів переглядів. Утім, до відео "Despacito" ще далеко - в нього понад 6 мільярдів 300 мільйонів.

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Не дотягли до світового рекорду у Франції. Там під час Повітряного фестивалю в небо поблизу міста Ажевіль запустили одразу 456 повітряних куль. Якби їх злетіло на одну більше - було б побито рекорд дворічної давнини. Чому це не вдалося - не повідомляють. Організатори кажуть: спробують стати рекордсменами наступного разу. Попри невдалу спробу чимало глядачів та жителів навколишніх районів були в захваті від якскравого повітряного шоу.

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В Австралії створили чай, який на смак та запах нагадує пиво. Він повністю безалкогольний, попри те, що в кожному пакетику міститься хміль. Новинку випустила місцева пивна компанія спеціально до світового турніру з крикету, де в серпні зіграють команди Великої Британії та Австралії. У такий спосіб у компанії закликали австралійських фанатів "бойкотувати традиційний британський чай на сніданок". Більшу частину незвичного напою розкупили в перший же ранок. Одна упаковка такого чаю коштує 10 доларів.

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У Південній Кореї шестирічна дівчинка заробила вісім мільйонів доларів на купівлю будинку для своєї родини. У дошколярки два канали на "ютубі" із загальною аудиторією понад 30 мільйонів підписників - це більше ніж населення сусідньої Північної Кореї. На своїх каналах дівча показує різні кумедні відео, серед іншого й розпаковує іграшки, отримані в подарунок від батьків. Один із роликів - на якому дівчинка готує локшину, використовуючи іграшкову кухню, - переглянули понад 320 мільйонів разів.