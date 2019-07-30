Певицу Кэти Перри признали виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse. Она была выпущена еще в 2013 году. Об этом сообщил журнал Billboard.

Жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса сошлось во мнении, что певица при создании своего произведения умышленно или неумышленно скопировала музыкальную составляющую песни Joyful Noise американского рэпера Маркуса Грея по прозвищу Flame, записанную в 2008 году.

Вместе с Перри виновными в плагиате признаны ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, рэпер Juicy J (Джордан Хьюстон), исполнивший один из куплетов песни Dark Horse, а также звукозаписывающая компания Capitol Records.

Теперь суд должен определиться с мерой пресечения для нарушителей авторских прав.

Как уточняет Billboard, иск против Перри был подан в 2014 году.

Ранее мы писали о том, что Орландо Блум сделал Кэти Перри предложение 14 февраля. Позже пара решила отложить свадьбу.