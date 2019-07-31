"Опозиційна платформа - За життя": скасування мораторію на продаж землі зруйнує українську економіку [ Редактировать ]
Офіс Президента планує масштабну приватизацію. В інтерв'ю Bloomberg заступник керівника офісу президента Олексій Гончарук розповів про плани щодо розблокування великого розпродажу - одразу після перезапуску уряду.
За його словами, така приватизація має розпочатися з продажу державних банків, щоб залучити на український ринок інвесторів і великі іноземні банківські групи. Окрім того, уже до кінця цього року скасують мораторій на продаж земель. Нині тривають переговори зі Світовим банком стосовно моделі відкриття ринку в Україні.
Замість виконання передвиборчих обіцянок про мир і зниження тарифів нова влада готує розпродаж країни "з молотка", - про це йдеться в офіційній заяві "Опозиційної платформи - За життя". Наміри команди Зеленського зняти земельний мораторій, розпродати державні банки та найбільші підприємства - "Укрзалізницю" й "Укрпошту" - підтверджують найгірші прогнози, стверджують у політсилі.
Там вважають, що реально "Слуги народу" обслуговують зовнішніх кредиторів на чолі з МВФ. "Опозиційна платформа - За життя" виступає проти планів приватизації системоутворювальних підприємств і банків і проти відкриття ринку землі.
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