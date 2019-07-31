Ігри розуму: у Швейцарії створили гру майбутнього [ Редактировать ]
Як грати у комп'ютерну забавку не поворухнувши пальцем? Що поєднало людей по обидва боки "стіни Трампа"? Та чому бегемотам подобається чистити зуби?
Про це та інше - у нашому огляді.
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Паводок в Іркутській області не відступає. Рівень води в річці Ія подекуди перевищує позначку 1 метр 15 сантиметрів. У зоні лиха - вісім районів. Поліпшення ситуації метеорологи не прогнозують. Найімовірніше, в найближчі дні вода лише прибуватиме. Рятувальники доправляють потерпілим гуманітарні вантажі: питну воду, харчі, медикаменти і предмети першої необхідності. В область спорядили додаткові сили й техніку із сусідніх регіонів.
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Ігри без кордонів. Активісти в Нью-Мехіко перекинули гойдалки просто через "стіну Трампа" - кордонон між Сполученими Штатами й Мексикою. На них охоче катаються діти двох сусідніх країн. Цей об'єкт - справа рук професора архітектури Каліфорнійського університету Рональда Раєля. За його словами, гойдалки - символ взаємозв'язку подій. Якщо щось трапилося на одному боці кордону, це відгукнеться на іншому. Невідомо, чи вдалося архітекторові донести цей задум. Але новий атракціон, вочевидь, сподобався. До того ж, не тільки дітям, а й дорослим.
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Ігри розуму. Науковці Швейцарії створили комп'ютерну забавку, що дозволяє людям із вадами руху грати за допомогою сили думки. В основу закладено "нейроінтерфейс" - ц система для обміну інформацією між мозком і електронним пристроєм. Ця технологія дозволяє людині взаємодіяти із зовнішнім світом на основі реєстрації електричної активності мозку електро-енцефалограми. Учені переконані - нейроінтерфейс у майбутньому пришвидшить реабілітацію людей із обмеженими можливостями й полегшить їхнє життя.
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У Болівії відбувся восьмий щорічний високогірний забіг сумнозвісним "Шосе смерті". У ньому взяли участь майже 140 спортсменів. Так трасу охрестили місцеві жителі. Її побудували парагвайські військовополонені у 1932 році. Відтоді на серпантині, що пролягає крізь мальовничі схили, трапилося понад 300 автокатастроф. Зараз дорога закрита для машин. Учасники могли спробувати себе в одній із трьох категорій - 7, 15 або 28 кілометрів.
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