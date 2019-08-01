В четверг, 1 августа, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки Mercedes Sprinter и Hyundai Getz. Об сообщает Информатор с места происшествия.

Авария случилась на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского около 7:00.

За Hyundai была погоня, так как водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением и влетел в маршрутку № 157, которая ехала по направлению к центру города.

После удара маршрутку перевернуло на бок. Как сообщается, пострадали более 10 человек.

С места аварии госпитализированы больше 10 человек, состояние виновника ДТП врачи оценивают как тяжелое.

Отмечается, что тормозной путь Hyundai составил около 40 метров.

Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

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