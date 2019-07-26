В Днепре водитель сбил девушку на "зебре" [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июля, в Днепре на проспекте Поля произошло ДТП. Известно, что в аварии Peugeot сбил девушку на пешеходном переходе, передает "Информатор".
Пострадавшую госпитализировали. По предварительной информации, у девушки подозрение на черепно-мозговую травму.
Водитель автомобиля отказался рассказать обстоятельства аварии. Также он не сказал, на какой сигнал светофора он поворачивал с улицы Гавриленко.
Детали происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что под Полтавой в ДТП перевернулась маршрутка, а также в Днепре произошла жуткая авария с трамваем.
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