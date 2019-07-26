В пятницу, 26 июля, в Днепре на проспекте Поля произошло ДТП. Известно, что в аварии Peugeot сбил девушку на пешеходном переходе, передает "Информатор".

Пострадавшую госпитализировали. По предварительной информации, у девушки подозрение на черепно-мозговую травму.

Водитель автомобиля отказался рассказать обстоятельства аварии. Также он не сказал, на какой сигнал светофора он поворачивал с улицы Гавриленко.

Детали происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что под Полтавой в ДТП перевернулась маршрутка, а также в Днепре произошла жуткая авария с трамваем.