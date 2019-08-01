Курс доллара резко повысился [ Редактировать ]
В четверг, 1 августа, курс доллара на межбанке по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 15 копеек - до 25,28 гривен за доллар, курс в покупке - 25,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 10 копеек - до 27,90 гривен за евро.
По данным компании "Укрдилинг", утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,2500 - 25,2800 грн/доллар, евро 27,8861 - 27,9091 грн/евро, российский рубль 0,3957 - 0,3966 грн/рубль.
Раньше сообщалось о том, что доллар стремительно падает. А также средняя зарплата украинцев достигла нового максимума.
по теме
Курс валют на 22 июля: чего ждать украинцам после выборов
Национальный банк Украины на 22 июля 2019 года укрепил курс гривны
Курс валют на 17 июля
На среду, 17 июля, Национальный банк Украины понизил курс гривны
Курс валют на 1 августа: доллар достиг трехлетнего минимума
На 1 августа 2019 года Национальный банк Украины установил курс валют
Курс гривны: в МВФ дали прогноз до 2024 года
Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны до 2024 года
Курс валют в Украине на 24 июля
На среду, 24 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют