В четверг, 1 августа, курс доллара на межбанке по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 15 копеек - до 25,28 гривен за доллар, курс в покупке - 25,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 10 копеек - до 27,90 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,2500 - 25,2800 грн/доллар, евро 27,8861 - 27,9091 грн/евро, российский рубль 0,3957 - 0,3966 грн/рубль.

Раньше сообщалось о том, что доллар стремительно падает. А также средняя зарплата украинцев достигла нового максимума.