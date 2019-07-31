Курс валют на 1 августа: доллар достиг трехлетнего минимума [ Редактировать ]
На 1 августа 2019 года Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на шесть копеек - до 25,02 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В последний раз доллар торговался на отметке 25,02 гривен в августе 2016 года. Таким образом, американская валюта достигла трехлетних минимумов.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2502,0755 гривны (-6,4761);
- 100 евро - 2790,0644 гривны (-7,9741).
Раньше сообщалось о том, что доллар стремительно падает. А также средняя зарплата украинцев достигла нового максимума.
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