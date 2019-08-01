2 августа православные верующие отмечают праздник Ильин день. Этот праздник считается одним из важнейших в году.

В древности считалось, что в этот день нужно попросить у святого хорошей погоды. На праздник категорически запрещалось работать. Люди верили, что работа не принесет никакой пользы, а только вызовет гнев Ильи, который наказывал за неуважение его праздника.

В этот праздник люди из соседних сел собирались, чтобы провести коллективную трапезу. Это действо называлось "мольба". А после подобные мероприятия заканчивались народными гуляниями и играми.

Считалось, что на праздник Ильи будет рябиновая ночь. Люди верили, что всю ночь сверкают молнии и гремят раскатистые громы. Поэтому перед этим проводили разнообразные меры предосторожности, чтобы защитить себя и свой дом.

В этот день верующие не советуют купаться в речках и озерах. В народе считается, что после 2 августа нельзя купаться или попадать под дождь: "Илья-пророк в реках воду мутит". По легендам, Илья в этот борется с нечистой силой, и она падает с неба в виде дождя и града.

Что нужно сделать в День Ильи

в этот день принято молится за свое здоровье и здоровье близких.

в церквях проводят праздничные литургии и даже устраивают крестные ходы. В этот день обязательно нужно поставить свечку в честь святого Ильи.

в домах принято устраивать праздничные ужины. При это, на них должно присутствовать много гостей.

в этот день нужно уделить время тем, кто нуждается в помощи. Будь это бездомный или больно.

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