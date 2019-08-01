Правительство Шри-Ланки отменило оплату за визу для 48 стран, среди которых и Украина. Оплату за визу отменили на следующие 6 месяцев от 1 августа, после чего правительство Шри-Ланки оценит эффективность этой программы. Об этом пишет "Униан".

Список 48 стран, для которых визу на Шри-Ланку будут выдавать бесплатно:

Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Венгрия, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.

Ранее мы писали о том, что в аэропорту Барселоны массово отменяют рейсы.