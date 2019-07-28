Из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia в аэропорту Барселоны в воскресенье, 28 июля, отменили 73 авиарейса. Об этом сообщает Europa Press.

Забастовка сотрудников аэропорта продолжается второй день. При этом правительство Испании обязало Iberia предоставлять минимальный уровень услуг.

Накануне из-за забастовки отменили 62 авиарейса. Кроме того, к ним добавилось еще 32, которые отменили из-за плохой погоды в Барселоне.

Сотрудники авиакомпании требуют улучшения условий труда. Сейчас работникам не удалось договориться с руководством об удовлетворении их требований.

Международный аэропорт Барселоны - второй по величине в Испании после мадридского Барахаса.

Напомним, в Киеве закроют аэропорт на 10 дней.