Школьница трагически погибла на глазах у подруг

Во Львовской области случился смертельный инцидент. Погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, в четверг, 1 августа, в водоеме на глазах у подруг утонул ребенок.

"Как предварительно установили правоохранители, погибшей оказалась 11-летняя местная жительница, ученица 6-го класса, которая вместе с двумя подругами отдыхала на реке Стрый. Тело девочки обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 2,5 метров", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело ребенка направили на экспертизу. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что парень зверски убил ухажера матери и записал на видео.