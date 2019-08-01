Школьница трагически погибла на глазах у подруг [ Редактировать ]
Во Львовской области случился смертельный инцидент. Погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Так, в четверг, 1 августа, в водоеме на глазах у подруг утонул ребенок.
"Как предварительно установили правоохранители, погибшей оказалась 11-летняя местная жительница, ученица 6-го класса, которая вместе с двумя подругами отдыхала на реке Стрый. Тело девочки обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 2,5 метров", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело ребенка направили на экспертизу. Выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что парень зверски убил ухажера матери и записал на видео.
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