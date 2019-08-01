Парень зверски убил ухажера матери и записал видео [ Редактировать ]
В Тернополе 22-летний парень зарезал ухажера своей матери, сняв убийство на видео. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Известно, что бригада скорой помощи обнаружила мертвого мужчину с множественными колото-резаными ранами на теле и шее.
На месте происшествия мать обвиняемого рассказала, что уже некоторое время она встречалась с погибшим, однако эти отношения не нравились ее сыну. Во время ссоры с ухажером он схватил кухонный нож и начал наносить им удары своему оппоненту.
Процесс убийства парень снимал на телефон. Для чего убийца это делал, следователем он не объяснил. Убийца задержан, данное событие внесено в ЕРДР в соответствии со статьей 115 части 1 (умышленное убийство) УК.
Ранее сообщалось, что в Киеве посреди улицы похитили женщину.
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