Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий и субсидий в августе. Об этом сообщает "Унн".

"Так, 1 августа 2019 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий и жилищных субсидий. На пенсионные выплаты направлено 1,2 млрд грн, на жилищные субсидии - 5,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что Пенсионный фонд Украины 25 июля завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь 2019 года.

По данным ведомства, на пенсии за июль направлено 35 млрд грн на жилищные субсидии за июнь - 182,4 млн грн.