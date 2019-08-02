Пенсионный фонд начал финансирование за август: что изменилось [ Редактировать ]
Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий и субсидий в августе. Об этом сообщает "Унн".
"Так, 1 августа 2019 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий и жилищных субсидий. На пенсионные выплаты направлено 1,2 млрд грн, на жилищные субсидии - 5,5 млн гривен", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что Пенсионный фонд Украины 25 июля завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь 2019 года.
По данным ведомства, на пенсии за июль направлено 35 млрд грн на жилищные субсидии за июнь - 182,4 млн грн.
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