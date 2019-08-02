Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Эту информацию подтвердил президент во время визита на Прикарпатье.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку ", - заявил Зеленский

Известно, что заявление президентом не подписано.

Напомним, вчера, 1 августа в сети появилась информация о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Позже эту информацию опроверг заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка и представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук.