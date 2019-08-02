Известная украинская певица, участница национального отбора "Евровидение - 2019" Maruv сегодня, 2 августа, презентовала клип на новую песню "Между нами". Стоит отметь, что это первая песня исполнительницы, спетая на русском языке.

Этот факт возмутил многих поклонников артистки. Они писали: "Не надо русскоязычных песен-тебе реально не идет, аля Бузова-кукурузова. и на кортах рэпчик-явно не твое", "Не могу на русском воспринять Maruv", "Ей больше идет английский", "Лучше ей петь на английском.. Тогда не понятно о чем поет, и кажется, что все топ. Да и английский более милозвучный".

Многие не "заценили" ход с фруктами в видеоролике и оценили это негативно: "Не очень! Тема фруктов раскрыта...Пошло, не хочу на это смотреть!"

Другие писали: "Та фу-у-у... Смотреть нужно без звука, тогда найс", "Не любитель такой музыки, но бас качает, голос шикарный, видеоряд еще лучше", "Клип классный как всегда! Песня совсем не зашла,только музыка нравится".

Раньше сообщалось о том, что Maruv выступила на стадионе "Лужники" в Москве, где с ней случился неприятный инцидент. А также эпатажная Maruv шокировала фанатов.