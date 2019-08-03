В субботу, 3 августа, в Днепре на улице Марии Лисиченко произошло ДТП. В аварии столкнулись Peugeot и Volkswagen. Оба водителя остались целыми и невредимыми, передает "Информатор".

По предварительной информации, Peugeot ехал со стороны ТРЦ "Караван", как перед ним на проезжую часть резко выехал велосипедист. Пытаясь уйти от столкновения, водитель автомобиля вывернул руль влево и вылетел на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen.

Происшествие обошлось без пострадавших. Патрульный экипаж на месте, инспекторы составляют соответствующие материалы.

Ранее сообщалось, что появилось видео ДТП, в котором погиб известный украинский диджей.