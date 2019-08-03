В пятницу, 2 августа, в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП. Авария случилась с участием мотоцикла и автомобиля Toyota. Байкер не рассчитал скорость и влетел сзади в легковушку. В результате происшествия пострадал водитель двухколесного, передает "Информатор".

По предварительной информации, мотоциклист разогнался на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова. В этот момент по бульвару в средней полосе движения двигался автомобиль Toyota. Водитель легковушки пытался перестроиться в соседний ряд, когда сзади в машину влетел мотоцикл.

В результате столкновения байкер получил незначительные ушибы, отделавшись шоковым состоянием. Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего для полного осмотра. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Николаеве автомобиль без водителя спровоцировал тройное ДТП, а также в аварии погиб известный диджей.