В Киеве мотоциклист врезался в Toyota, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В пятницу, 2 августа, в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП. Авария случилась с участием мотоцикла и автомобиля Toyota. Байкер не рассчитал скорость и влетел сзади в легковушку. В результате происшествия пострадал водитель двухколесного, передает "Информатор".
По предварительной информации, мотоциклист разогнался на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова. В этот момент по бульвару в средней полосе движения двигался автомобиль Toyota. Водитель легковушки пытался перестроиться в соседний ряд, когда сзади в машину влетел мотоцикл.
В результате столкновения байкер получил незначительные ушибы, отделавшись шоковым состоянием. Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего для полного осмотра. Детали инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Николаеве автомобиль без водителя спровоцировал тройное ДТП, а также в аварии погиб известный диджей.
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