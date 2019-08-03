В Закарпатской области в селе Хустец произошла авария. В результате ДТП с участием легкового автомобиля и скутера пострадали женщина и годовалый ребенок. Об этом сообщается на странице полиции области в Facebook.

По данным полиции, в пятницу, 2 августа, около 13:40 в селе Хустец произошло столкновение легкового автомобиля "ВАЗ 2106" и скутера, за рулем которого находилась женщина с годовалым ребенком.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со скутером. В результате аварии водитель скутера и ее ребенок с телесными повреждениями были госпитализированы. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Отмечается, что оба водители находились в трезвом состоянии. По факту инцидента открыто уголовное производство. Событие было квалифицировано по статьи 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения с пострадавшими.

Ранее сообщалось, что появилось видео ДТП, в котором погиб известный украинский диджей.