Масштабний буревій накоїв лиха на Балканах [ Редактировать ]
Негода вирувала й на Балканах. Потужний шторм пронісся узбережжям Хорватії, зачепило й столицю Загреб. Від удару блискавки постраждали троє людей. Сильний вітер виривав з корінням дерева й пошкодив лінії електропередач. Зливи спричинили підтоплення в кількох містах.
У сусідній Сербії дощ із градом завдав шкоди сільськогосподарським угіддям. Десятки селищ залишилися без світла.
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