Підрахунок триває й зараз, а вже завтра ЦВК повинна назвати - хто все ж таки переміг

Доля виборів на останніх восьми одномандатних округах залишається невизначеною. Там іще триває перерахунок голосів, а також суди. Зокрема, і в тепер уже сумнозвісному окрузі номер п'ятдесят, це прифронтове місто Покровськ Донецької області.

Учора члени Центрвиборчкому вилучили у місцевої окружної комісії бюлетені - для цього навіть літак МВС застосували. Сьогодні ж їх опрацюють уже в Києві. Підрахунок триває й зараз, а вже завтра ЦВК повинна назвати - хто все ж таки переміг.

Спостерегачі та довірені особи кандидатів вказують на псування бюлетнів і фальсіфікації - які, на їхню думку, допустила окружна комісія ще в Покровську.

"Коли почали доставати один за одним спаплюжені бюлетені - я подзвонив одному із членів комісіі, яка була секретарем. І запитав скільки спаплюжених бюлетенів - вона каже 22 - людина обре працювала - там все записано. Ми відкриваємо цей протокол - який бьув отриманийц в ніч голосування. тут стоїть 22. А я кажу ні - у вас 140. А вона каже як - там 22", - говорить Борис Овчаров, довірена особа кандидата в народні депутати.