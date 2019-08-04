Скандал на 50 окрузі у Покровську: спостерігачі свідчать про масштабні фальсифікації [ Редактировать ]
Доля виборів на останніх восьми одномандатних округах залишається невизначеною. Там іще триває перерахунок голосів, а також суди. Зокрема, і в тепер уже сумнозвісному окрузі номер п'ятдесят, це прифронтове місто Покровськ Донецької області.
Учора члени Центрвиборчкому вилучили у місцевої окружної комісії бюлетені - для цього навіть літак МВС застосували. Сьогодні ж їх опрацюють уже в Києві. Підрахунок триває й зараз, а вже завтра ЦВК повинна назвати - хто все ж таки переміг.
Спостерегачі та довірені особи кандидатів вказують на псування бюлетнів і фальсіфікації - які, на їхню думку, допустила окружна комісія ще в Покровську.
"Коли почали доставати один за одним спаплюжені бюлетені - я подзвонив одному із членів комісіі, яка була секретарем. І запитав скільки спаплюжених бюлетенів - вона каже 22 - людина обре працювала - там все записано. Ми відкриваємо цей протокол - який бьув отриманийц в ніч голосування. тут стоїть 22. А я кажу ні - у вас 140. А вона каже як - там 22", - говорить Борис Овчаров, довірена особа кандидата в народні депутати.
по теме
Скандал на окрузі №105 у Щасті: судді відмовляються розглядати факти фальсифікації
Не вщухає скандал навколо виборів у 105 окрузі у Щасті. Після тривалої тяганини Окружний суд Луганської області відмовив представникам ОВК та спостерігачам у задоволенні скарги на численні порушення
Кандидаты в депутаты Валерий Коновалюк и Сергей Третьяков предоставили в суд доказательную базу о массовых фальсификациях в 52 избирательном округе
Сегодня, 27 июля, в Донецкий областной окружной административный суд подали исковые заявления по нарушениям в ходе избирательного процесса и другие кандидаты в народные депутаты от избирательного округа №52 с центром в Торецке
Олег Погодин: в 52 округе фиксируется тотальная бездеятельность правоохранительных органов
В 52 избирательном округе с центром в Торецке нашим штабом фиксируется тотальная бездеятельность представителей правоохранительных органов
Напад на народного депутата і масові фальсифікації: "Опозиційна платформа - За життя" звертається до судів і ЦВК з вимогою зупинити беззаконня в 52 окрузі
Інцидент стався під Донецьким окружним адмінсудом де розглядають справу про масові фальсифікації результатів парламентських виборів на 52 окрузі
"Опозиційна платформа - За життя" обурена фальсифікацію виборів у Покровську на 50-му окрузі
Напруження у Покровську почало зростати після масштабних фальсифікацій на користь чинного мера Руслана Требушкіна. Натомість, за даними спостерігачів, перемогу в окрузі отримав кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Андрій Аксьонов