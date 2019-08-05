В Сумах вандалы сломали крест на могиле погибшего воина АТО Александра Глуходида, а соседнюю могилу облили краской. Об этом сообщает полиция Сумской области.

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"Сегодня утром на линию "102" поступило сообщение, что на одной из могил погибших воинов АТО неизвестные сломали крест. Сейчас правоохранители в рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 297 принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления", - сообщили полицейские.

Виновному грозит до 7 лет лишения свободы. О том, что вандалы надругались не над одной, а над двумя могилами, сообщила в Facebook одна из жительниц города.

"Деревянный крест на могиле Глуходиду Александру сломан! Могила Онищенко заляпана розовой краской! На мемориале ШЕСТЬ камер наблюдения! ШЕСТЬ! Это что вообще?" - написала женщина.

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