В воскресенье, 4 августа, полиция города Дейтон, штат Огайо установила личность стрелка, который устроил расстрел в одном из местных баров. Им оказался 24-летний Коннор Беттс. Об этом пишут "Факты".

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Так, сообщается, что злоумышленник расстрелял посетителей Ned Peppers Bar. Предварительно, он убил девять человек и ранил еще 27. Полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. Беттса убили на месте.

Известно, что Беттс проживал в городке Беллбрук, штат Огайо. В 2017-2019 годах изучал психологию в колледже Синклер. Некоторое время работал на бензозаправке Marathon в городе Сентервилл, штат Огайо. Уволился и устроился в заведение популярной в США сети ресторанов быстрого обслуживания Chipotle Mexican Grill в том же городе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США, в городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба.