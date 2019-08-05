Национальный банк Украины на понедельник 5 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,35 гривен за доллар, что еще 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 августа установлен на таком уровне - 2553,7711 гривен за 100 долларов (-18,7792 гривен). При этом курс доллара на 2 августа составлял 2534,9919 гривен за 100 долларов.

Ранее сообщалось, что в Киеве значительно выросла средняя зарплата.