Сильное наводнение "уносит" жизни людей [ Редактировать ]
В воскресенье, 4 августа, в Китае, в ущелье Доби уезда Хэфэн, произошло наводнение. Погибли по меньшей мере 9 человек. Об этом сообщает "Синьхуа".
Наводнение вызвал сильный ливень. В результате по меньшей мере 9 человек погибли, еще четверо пропали без вести. Личности погибших уже подтвердили.
Также сообщается, что от непогоды удалось спасти 61 человека. Спасатели продолжают искать возможно погибших людей.
Напомним, что из-за землетрясения в Индонезии тысячи людей оказались в ловушке. На Китай обрушился мощный тайфун.
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