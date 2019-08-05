В воскресенье, 4 августа, в Китае, в ущелье Доби уезда Хэфэн, произошло наводнение. Погибли по меньшей мере 9 человек. Об этом сообщает "Синьхуа".

Наводнение вызвал сильный ливень. В результате по меньшей мере 9 человек погибли, еще четверо пропали без вести. Личности погибших уже подтвердили.

Также сообщается, что от непогоды удалось спасти 61 человека. Спасатели продолжают искать возможно погибших людей.

Напомним, что из-за землетрясения в Индонезии тысячи людей оказались в ловушке. На Китай обрушился мощный тайфун.