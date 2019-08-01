На Китай обрушился мощный тайфун [ Редактировать ]
В четверг, 1 августа, на берега города Вэньчан в Китае обрушился тайфун "Випа". Об этом сообщает "Синьхуа".
Скорость ветра в эпицентре доходила до 23 метров в секунду. Ожидается, что тайфун будет перемещаться в северо-западном направлении со скоростью около 10 км в час, а около полудня он также обрушится на полуостров Лэйчжоу в провинции Гуандун.
Из-за тайфуна на острове с 30 июля идет сильный дождь, максимальное количество осадков за 24 часа достигло 276,1 мм в Хайкоу - административном центре провинции.
Напомним, что из-за землетрясения в Индонезии тысячи людей оказались в ловушке.
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