В четверг, 1 августа, на берега города Вэньчан в Китае обрушился тайфун "Випа". Об этом сообщает "Синьхуа".

Скорость ветра в эпицентре доходила до 23 метров в секунду. Ожидается, что тайфун будет перемещаться в северо-западном направлении со скоростью около 10 км в час, а около полудня он также обрушится на полуостров Лэйчжоу в провинции Гуандун.

Из-за тайфуна на острове с 30 июля идет сильный дождь, максимальное количество осадков за 24 часа достигло 276,1 мм в Хайкоу - административном центре провинции.

Напомним, что из-за землетрясения в Индонезии тысячи людей оказались в ловушке.