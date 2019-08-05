Спасение телефона обернулось для мужчины смертью в выгребной яме [ Редактировать ]
В Херсоне 48-летний мужчина умер в "погоне" за своим телефоном. Об этом сообщается в оперативной справке департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.
"3 августа в 18:20 в городе Херсон на улице Энгельса, 98 при извлечении телефона из сточных ямы отравился клоачными газами мужчина 48 лет. Умер до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении.
Тело херсонца извлекали из ямы бойцы аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Херсонщины, однако прибывшим на место события медикам из бригады скорой помощи осталось лишь констатировать его биологическую смерть.
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