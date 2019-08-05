В понедельник, 5 августа, курс доллара на межбанке, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, в продаже вырос на 18 копеек - до 25,74 гривен за доллар, курс в покупке - 25,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек - до 28,63 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные "Укрдилинг".

Утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,6900 - 25,7400 грн/доллар, евро 28,5801 - 28,6331 грн/евро, российский рубль 0,3953 - 0,3963 грн/рубль.

Напомним, 2 августа торги по доллару на меж