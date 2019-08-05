"Провинциалка": Наташа Королева напугала опухшим лицом с цистерной алкоголя [ Редактировать ]
Популярная певица Наташа Королева шокировала новым фото. Так, в Instagram звезда поделилась фото, которое собрала множество комментариев, где поклонники не на шутку испугались за звезду.
"После свадьбы Ани и Арсена!!! Утренний опохмел !!!", - написала Королева. На фото звезда позирует возле цистерны алкоголя в черном платье с глубоким декольте. Однако, видно, что лицо Королевой заметно опухло.
Несмотря на позитивное настроение, которое несла публикация, многие подписчики осудили Королеву: "Провинциальная вульгарная женщина. И никакие одежды этого не скроют", "Ужас! Провинциалка!", ""Ненавижу ее и мать ее - омерзительны обе", "Фото не удачное,не для всеобщего обозрения", "Зачем такое всем показывать. Вроде не глупая женщина".
Также мы писали о том, что Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так, для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.
Также сообщалось, что муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.
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