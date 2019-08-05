В понедельник, 5 августа, в "Оппозиционной платформе - За жизнь" сделали заявление.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за создание в Верховной Раде ІХ созыва профильного Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Верховной Рады, и мы призываем политические партии, избранных народных депутатов и граждан Украины ее поддержать.

На востоке нашей страны шестой год длится вооруженный конфликт. Предыдущая власть не сделала ничего, чтобы его прекратить. Сегодня парламент как верховный институт представительской власти может и должен выступить форвардом разработки законов, необходимых для политического урегулирования конфликта и возвращения страны к мирной жизни. Их перечень зафиксирован в Минских соглашениях, поддержанных резолюцией Совета Безопасности ООН №2202 от 17 февраля 2015 года, и хорошо всем известен. Это Закон об особом порядке местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, Закон об амнистии, Закон об особенностях выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Закон об автономном статусе для этих территорий.

Мы должны проявить ответственность перед гражданами Украины, перед людьми, живущими по обе стороны от линии разграничения. Жители Донбасса ежедневно подвергаются рискам для жизни, сталкиваются с целым рядом гуманитарных и социальных проблем - разрушенные жилье и инфраструктура, перебои в работе систем жизнеобеспечения, отсутствие работы, социальной защиты, доступного и качественного медобслуживания. Наш долг помочь им в решении этих проблем.

Деятельность профильного Комитета Верховной Рады будет способствовать координации работы различных органов власти, местных администраций с тем, чтобы содействовать реинтеграции временно неподконтрольных территорий, наладить восстановление пострадавшего от боевых действий региона и обеспечить первоочередные потребности его жителей. Мы готовы активно включиться в работу этого комитета и делегировать своего представителя в его руководство.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается к избранным народным депутатам Украины, представителям политических партий в Верховной Раде IX созыва с призывом откликнуться на это требование общества. Мы не имеем права свернуть на путь предшественников и продолжать вести страну по дороге войны, нищеты и разрухи. Способствовать мирному урегулированию вооруженного конфликта, обеспечить жизнь наших граждан по обе стороны линии разграничения и восстановить мир в Украине - это наказ избирателей, и мы не имеем права обмануть их доверие!