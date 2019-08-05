Гороскоп на 6 августа: кто рискует потерять все сбережения [ Редактировать ]
Вторник, 6 августа - день, когда нужно быть осторожнее со своими сбережениями. Есть вероятность, что одна спонтанная покупка перечеркнут все планы на предстоящее будущее. Так, этим трем знакам зодиака нужно быть в разы осторожнее, чем другим.
Телец
Желание купить всего да побольше может негативно сказаться на вашем бюджете. Остерегайтесь спонтанных, необдуманных покупок. Если сомневаетесь - обратитесь за советом к близким. И хотя, вы четко знаете, что счастье не в деньгах - рискуете потерять все то, к чему так долго стремились.
Близнецы
Благодаря хорошо развитому интеллекту Близнецов нет ни малейшего сомнения в том, что необдуманная покупка заставит вас радоваться еще долго. Однако, какова цена этого счастья? Если вы откладывали на отпуск, но вдруг резко решили обновить гардероб - это не лучшее ваше капиталовложение.
Весы
В силу своего характера Весы всегда во всем сомневаются. И тут, как никогда, их можно понять. Лучше сто раз отмерить и один раз отрезать, прежде чем делать необдуманную покупку. Так, есть вероятность, что выгодное вложение не заставит долго ждать результата.
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