Пшеница - это одно из самых древних злаковых растений. Все сорта имеют собственные характерные признаки. Пшеница достаточно сложно классифицируется, она делится на разные сорта, виды и подвиды.

Продажа зерна осуществляется повсеместно. И это неудивительно, ведь такая культура очень распространена и востребована. Из нее изготавливаются различные продукты, а также она используется для кормления животных.

Виды пшеницы, где растет, как выращивается, полезные свойства

Пшеница бывает двухлетней и однолетней. Также культура делится на следующие виды по времени посева:

озимая. Ее сеют с конца лета до середины осени, а вот урожай будет в начале следующего года. Урожаи очень высокие. Предпочитает мягкий климат и снежную зиму;

яровая. Ее засевают с марта по май. Созревает она в течение ста дней, а урожай уже можно собирать в начале осени. Выдерживает засухи, отлично подходит для хлебопекарных дел.

По твердости зерна пшеница также делится на виды:

твердая. Колоски достаточно плотно набиты и покрыты прочной пленкой, а потому зерна труднее выделить. Имеет нежный желтоватый оттенок и приятный аромат. Ее применяют для изготовления макарон;

мягкая. Из мягких сортов пшеницы делают муку. В этом виде много белка и клейковины.

Пшеницу можно сажать везде, кроме тропиков. Хоть жара и не страшна растению, однако если будет повышенная влажность, пшеница может заболеть. Мягкая пшеница предпочитает влажный климат, в то время как твердая "любит" более сухой.

Успешность урожая пшеницы во многом зависит от того, как была подготовлена почва. Поле необходимо тщательно вспахать, а затем выровнять поверхность. Зерна засеваются на небольшую глубину - до 5 см. Пшеница требует регулярного полива - от этого будет зависеть качество зерна. Также потребуется внесение удобрений.

Пшеница - самая распространенная и нужная во многих странах культура. С ее помощью выпекается хлеб, из нее изготавливают макаронные изделия. Также в приготовлении пива и водки используется это растение.

Пророщенные зерна пшеницы очень важны для здоровья человека. В них есть все необходимые витамины и минералы. В составе пшеницы есть такие вещества, как магний, клетчатка, калий, фосфор, цинк, селен, витамины В и Е, пектин, линолевая кислота.

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