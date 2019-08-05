В понедельник, 5 августа, в России, на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края, произошли взрыв и пожар. В результате взрывов погиб один человек. Об этом пишут российские СМИ.

Источник уточняет, что погибший являлся военнослужащим.

"Погиб один человек, это военнослужащий", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что в Днепре произошло ЧП.