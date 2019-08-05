В России взрываются военные склады (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, в России, на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края, произошли взрыв и пожар. На место направлены автобусы для эвакуации, сообщает ТАСС.
В результате взрыва два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями, пострадали жилые дома.
"Выбиты окна взрывной волной. Территория (воинской части - ред.) оцеплена", - сказал собеседник агентства.
В Минобороны России также сообщили, что личный состав склада, где произошло возгорание пороховых зарядов, эвакуирован. Пожарная бронетехника привлечена к тушению возгорания.
Также в Красноярском крае эвакуируют населенные пункты в 20 км от складов, где происходят взрывы.
В каменке не на шутку... #ачинск #пожарывсибири
Публикация от Денис Тараканов (@denis_tarakanov_600)
#ачинск #каменка #взрыв #ачинсквзрыв #2019
Публикация от Dim (@prosk24)
Напомним, что в Днепре произошло ЧП.
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