В понедельник, 5 августа, в России, на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края, произошли взрыв и пожар. На место направлены автобусы для эвакуации, сообщает ТАСС.

В результате взрыва два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями, пострадали жилые дома.

"Выбиты окна взрывной волной. Территория (воинской части - ред.) оцеплена", - сказал собеседник агентства.

В Минобороны России также сообщили, что личный состав склада, где произошло возгорание пороховых зарядов, эвакуирован. Пожарная бронетехника привлечена к тушению возгорания.

Также в Красноярском крае эвакуируют населенные пункты в 20 км от складов, где происходят взрывы.

Напомним, что в Днепре произошло ЧП.