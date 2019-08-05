В понедельник, 5 августа, в городе Днепр произошла авария на ТЭС. Над городом поднялся черный дым, сообщает ДТЭК.

"Дым густо шел со всего здания, в котором расположены рабочие энергоблоки станции и рубки их управления. Визуально авария продолжалась до 10 минут, однако выбросы были очень активными и бесспорно опасными", - написали в группе Save Dnipro.

На предприятии сообщили журналистам, что выброс произошел из-за повреждения трубы.

"5 августа, около 9:00, на ДТЭК Приднепровской ТЭС в результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке № 10. Выброс дымовых газов был в течение 1,5 - 2 минут, котел потушен", - прокомментировали в ДТЭК, добавив, что нештатная ситуация устранена.

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