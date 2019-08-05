В воскресенье, 4 августа, в Житомире произошел жуткий инцидент. Известно, что в одном из общежитий города молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает городская патрульная полиция на своей странице в Facebook.

Как только полицейские получили сообщение о попытке суицида, ближайший экипаж отправился на место происшествия, куда прибыл одновременно с работниками "скорой".

В комнате общежития обнаружили окровавленного и едва в сознании 18-летнего юношу. Инспекторы патрульной полиции вместе с медиками оказали пострадавшему первую неотложную домедицинскую помощь. Затем госпитализировали пострадавшего в больницу.

Причины такого поступка молодого человека - пока неизвестны.

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