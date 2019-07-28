В Днепре нашли труп пенсионерки в сливной яме [ Редактировать ]
В субботу, 27 июля, в Днепре обнаружили страшную находку. Известно, что в сливной яме на территории частного дома, расположенного на улице Вагонной, обнаружили тело пожилой женщины. Причина смерти пока неизвестна, передает "Информатор".
По предварительной информации, в полицию позвонила соседка умершей. Она рассказала, что пенсионерка жила одна. Часто выходила на улицу, но в какой-то момент пропала.
Осмотрев все вокруг, женщина заглянула в сливную яму и увидела тело соседки, лежащее на дне.
Умершей было 90 лет. Есть информация, что совсем недавно она потеряла сына. Было это самоубийство, несчастный случай или же у происшествия есть криминальный характер - выяснит следствие.
Ранее сообщалось, что под Житомиром в лесу нашли труп зверски убитого мужчины, а также в Киеве возле станции метро нашли бездыханное тело.
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