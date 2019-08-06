Во вторник, 6 августа, появилась информация о том, что умерла директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер, сообщает Super.ru.

Женщина скончалась на 62-м году жизни.

Вербер была госпитализирована в больницу в Италии два дня назад.

Причина смерти не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный шансонье Вилли Токарев, который умер на 85 году жизни, боролся с онкологическим заболеванием.