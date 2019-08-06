Умерла Алла Вербер [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, появилась информация о том, что умерла директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury Алла Вербер, сообщает Super.ru.
Женщина скончалась на 62-м году жизни.
Вербер была госпитализирована в больницу в Италии два дня назад.
Причина смерти не сообщается.
Напомним, ранее мы писали о том, что известный шансонье Вилли Токарев, который умер на 85 году жизни, боролся с онкологическим заболеванием.
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