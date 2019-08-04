Умер Вилли Токарев: названа причина смерти [ Редактировать ]
Известный шансонье Вилли Токарев, который умер на 85 году жизни, боролся с онкологическим заболеванием.
В течение последнего месяца он находился в одной из московских клиник.
Сын Токарева, Антон, подтвердил смерть отца, а также сообщил, что в настоящее время решается вопрос с прощанием и похоронами певца.
Эстрадный артист Михаил Шуфутинский бурно отреагировал на печальное известие.
"Я в шоке. Потому что полжизни с ним связано. Знаете, вы меня вообще просто убили", - сказал он одному из российских СМИ.
Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Черныш на Северном Кавказе. Работал в ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой. В 1974 году эмигрировал в США, где работал разнорабочим, почтальоном, таксистом, потом стал петь. Широкая известность к певцу пришла уже в эмиграции, 1981 году, после выхода пластинки "В шумном балагане".
С начала 1990-х годов жил в Москве, где открыл собственную студию звукозаписи.
Ранее мы сообщали, что умер знаменитый режиссер-документалист.
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